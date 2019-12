Galerii: Tartus selgitati välja parimad judoklubid

Eesti judoliidu presidendi Aavo Põhjala sõnul ei tulnud võidud kergelt kätte. «Karikavõistlused on alati põnevad, mõni tulemus selgub viimasel sekundil,» ütles Põhjala.

Tartu tulevikutäht

Eesti judokoondise liige tartlane Mattias Kuusik (Tartu Do) ei saanud vigastuste tõttu veel karikavõistlustel osaleda, aga oli kadettide vanuserühmas kohtunik. Kuusik tunnistas, et ihkab juba võistlema, aga peab enne õigesti taastuma. «Muidugi tahaksin juba maadelda, aga hoian teadlikult tagasi. Eesmärk on ju ikkagi olümpia. Me võtame riski, aga mitte uisapäisa,» lausus Kuusik. Ta ei planeeri enne märtsi võistelda ning teab, et kevadel tuleb head punktid kirja saada ning eksimisruumi pole.

Kui on vaja matil endast kõik anda, siis kindlasti ma teen seda ja proovin võita.

Kuusik lisas, et koondisega treenimine annab palju juurde ning tiimivaim on hea. Üheks suureks eeskujuks peab ta Grigori Minaškinit, kes on Eesti judo suurim olümpialootus. «See, et ta on nii hästi maadelnud terve hooaja, annab palju motivatsiooni. Ta on ikkagi mulle justkui mentor. Kui on mingid mured, räägin temaga, ta aitab,» rääkis Kuusik. Tema sõnul on ka teised koondislased olnud hooaja jooksul stabiilsed.

Kuusikuga samas kuni 90-kiloste kaalus võistleb ka koondisekaaslane Klen-Kristofer Kaljulaid, aga võistlust omavahel Kuusik tähtsaks ei pea.

«Me oleme ikkagi seal karussellis koos ja pole mõtet ennast väsitada ega mõelda, et ta on mu konkurent,» selgitas ta. «Kui on vaja matil endast kõik anda, siis kindlasti ma teen seda ja proovin võita, väljaspool seda toetame teineteist. Ma ei istu tribüünil ega mõtle, kas ta rohkem punkte,» märkis Kuusik.

Tublid noored

Tartu Do treener Andres Põhjala ütles karikavõistluste kohta, et sel korral tuli leppida täiskasvanute hulgas hõbedaga, aga põhjused olid ka teada. «Mattias ju veel ei võistle ning meil polnud sel aastal kedagi vastu panna raskekaalus, samal ajal, kui Audentesel oli matšides kolm koondislast,» nentis Põhjala. Ta lisas, et Tartu kadetid on praegu liiga noored, aga mõne aasta pärast võivad võidu taskusse pista. Kuusiku puhul näeb Põhjala kõiki kaarte laual ning taastumine on olnud hea. «Kes teab, milleks see trauma ehk hea oli. Mattiasel on suur tahtejõud ja ta teeb kõik, et õigesti treenida,» ütles Põhjala. Judo karikavõistlustest võttis osa seitse klubi.