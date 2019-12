Tartu opositsioon tahab lasteaiatasu langetada

Mitte hinnatõus, vaid hinna langetamine on see, mida Tartu peaks lasteaedades kavandama, oli valimisliidu Tartu Heaks mõte, kui nad läinud nädalal andsid volikogule üle eelnõu lasteaia kohatasu langetamisest septembris 64 euro ja 50 sendile kuus – selline hind kehtis Tartus aastal 2017. Seejuures sisaldab eelnõu mõtet, et kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, peab maksma kohatasu teise lapse eest 32,25 eurot.