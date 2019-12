Veel üks tuntud kiirtoidukett plaanib tulla Tartusse

Tellijale

Välisriikides on Burger Kingi põhiline konkurent juba aastakümneid olnud kiirtoidukett McDonald’s. Mõlema söögikoha menüü on üsna sarnane ja ka einete hind on enam vähem sama. Samas McDonald’s on Eestis toimetanud juba üle kahekümne aasta ning Burger King jõuab siia alles nüüd.