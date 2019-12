RMK uuest Tartu büroohoonest tõotab tulla aasta puitehitis

Puukooli kontori lammutamisega alanud ehitustöödega on jõutud juba nii kaugele, et kui reedel pandi pidulikult paika uue büroo nurgakivi, olid kahekorruselisest hoonest püsti juba null- ja esimese korruse seinad. Hoonet ehitava KRC Ehituse tegevjuhi Siim Kroodo sõnul ollakse töödega graafikus, kuigi ette tuli ka üks tagasilöök, kui ehitusgeoloogilise uuringu tulemusel selgus, et tuli muuta kavandatud vundamenditüüpi.

Büroohoonet rajama asudes oli RMK kindel soov, et selles kasutataks võimalikult palju puitu nii konstruktsioonides kui ka välisilmes, kuna puit on asutuse töö põhiline tulemus. «Tahame, et inimesed, kes siin töötavad ja käivad, tunnetaks, et see on metsameeste kontor,» sõnastas Aigar Kallas. Ta lisas, et ehitusel kasutatav puit on loomulikult kodumaine.