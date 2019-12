Galerii: heategevuslik laat täitis loodusmaja mõnusa jõulumeluga

Et tegemist oli heategevusliku laadaga, millega toetatakse loodusmaja loomatoa elanikke, siis läks kõigi kauplejate tulust osa heategevuslikku fondi. Loodusmaja töötajad annetasid kogu teenitud raha loomadele, teistel kauplejatel pidi see olema vähemal 30 protsenti kassast. Aga näiteks kõnealused lapsed teatasid, et nemad annetavad loomadele teenitud tulust poole.