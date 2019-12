Elva vald alustas kümme aastat kuivana seisnud paisjärve taastamistöödega

Paisjärve hakkab haldama ja arendama Elva vald. Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et Kentsi paisjärv on seisnud 10 aastat kuivana. «Paisjärve taastamise plaane on arutatud aastaid, kuid seni on tööde alustamine jäänud rahastuse taha,» tõdes Järv.