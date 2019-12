Galerii: Tartus jagati välja tänavused arhitektuuripreemiad

Arvo Pärdi keskuse tegevjuht Anu Kivilo tõdes, et arhitektid Enrique Sobejano ja Fuensanta Nieto ühendasid oma töös veenvalt keskuse soovid ja oma nägemuse. «Tulemuseks on maja, kus on väga hea olla, siinne õhkkond inspireerib,» ütles Kivilo.