Kuuehäälne vokaaldžäss viie maa muusikuilt kõlab kohe Tartus

Accenti sünnilugu on eriline, sest muusikud kohtusid interneti teel, külastades sotsiaalmeedias omaaegse populaarse vokaalansambli The Hi-Lo’s foorumit. Naljaga pooleks tegid nad ühe YouTube’i video, mis pidi jääma ainsaks, ent mõni aeg hiljem, Rootsi koorifestivalil, kohtusid nad ka näost näkku.

Neli tenorit, bariton ja bass

Accenti moodustavad kanadalased Danny Fong ja Andrew Kesler, rootslane Simon Åkesson, britt James Rose, prantslane Jean-Babtiste Craipeau ja ameeriklane Evan Sanders. Neli tenorit, bariton ja bass – kõik nad elavad igaüks oma elu ning ühte punkti maakeral tulevad vaid kontsertide andmiseks või plaatide salvestamiseks. Nad järgivad USA pop-jazzi parimaid traditsioone, ja nüüd on nad Eestis.

Laulja Kadri Voorandi sõnul koosneb Accent äärmiselt andekatest lauljatest, kelle sisemine kõrv lubab tabada keerulisimaid harmooniaid filigraanse täpsusega. Nende seaded on eeskujuks a cappella žanris tegutsejaile üle maailma.

Kadri Voorand ütles veel, et ka inimestena on nad soojad ja väga huvitavad vestluskaaslased, igaüks on silmapaistev isiksus.