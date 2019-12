Eile õhtul kella 17.15 paiku teatas kesklinnas liikunud tartlane häirekeskusele, et Vabaduse puiesteel Emajõe kaldaäärsel kergliiklusteel seisab risti üks sõiduk. Teatele reageerinud politseinikud masina juurest kedagi eest ei leidnud, ka ei vastanud auto kasutaja politseinike korduvatele telefonikõnedele.

Nii on praegu veel teadmata, kust ja mis põhjusel sõiduk kergliiklusteele sattus. Et auto takistas jalakäijate liiklemist, see teisaldati.