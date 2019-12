Tartu turusiga sai jõuluks selga esimese kostüümi

Pronksea kaunistamise konkurss kuulutati välja mõned päevad tagasi ning osaleda saavad kõik head ideed, mis inimestel pähe tulevad. Sobiva kostüümi võivad meisterdada Roosi vanad sõbrad, tuttavad, Tartu koolipered või töökollektiivid. Märksõnaks on «jõulud» ning ainus reegel, et kaunistamise protsess Roosit mingil viisil ei rikuks.

Lendurist siga

Tartu turu juht Rene Kiis oli esimese kostüümi üle väga õnnelik ning jälgis protsessi kõrvalt naerusuil. «See on tõesti vahva kostüüm ning loodan, et julgustab teisi ka nüüd oma ideid käiku laskma. Lenduri kostüüm jääb seniks Roosile, kuni uus idee saabub,» kinnitas Kiis. Tema sõnul on turusiga Roosi olnud aastast aastasse eriti populaarne turistide hulgas. «Üks välisturist teeb igal aastal temast pilti ja sõidab kohale,» rääkis Kiis. Nüüd on veelgi enam põhjust oma silmaga lendavat Roosit vaatama tulla.