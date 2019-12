Tartu noormaadleja võitis Venemaa suurvõistlusel tugeva teise koha

Veel osalesid võistlustel tartlastest Karlis Ander All ja Artur Jeremejev, viimane kaotas üldvõitjale eduseisust kõigest 15 sekundit enne matši lõppu. Englase treeneri Kristjan Pressi sõnul oli tegemist suure võistlusega, kus tartlased ennast ületasid. Max Hristjuk võistles Pressi sõnul esmakordselt kadettide vanuseklassis, olles nii mõnestki konkurendist tunduvalt noorem. «Ma ootasin seda, millal püss paukuma hakkab. Aprillist alates on olnud Maxiga tõeline kasvuspurt, ta on muutnud oma kaalukategooriat ning see oli esimene võistlus, kus ta ennast mugavamalt tundis,» ütles Press. Möödunud võistlusel Valgevenes ei tajunud Hristjuk veel oma liikumist ja massi, aga Pressi sõnul hakkab kõik maadluses kaalust pihta. «Kui ei tea maadleja õiget kaalu, siis ei tea, kas tal on piisavalt jõudu selle kategooria jaoks,» selgitas Press.