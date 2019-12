Ratas ootab erasektorilt rohkemat

Nagu tõdesid peaminister Jüri Ratas ja Tartu ülikooli rektor Toomas Asser, oli tegemist ilmselt esimese korraga Eesti ajaloos, kui valitsuse istung toimus ülikoolis.

Valikute küsimus

Rektor Asser rõhutas, et rahvusülikoolina on Tartu ülikooli kohuseks tagada meie keele ja kultuuri säilimine, kuid teenida ka riiki. «Me saame edasi minna kooslusena, ja ainult sellise kooslusena, kus riigi taga on ülikool ja ülikooli taga on riik,» ütles Asser.

Peaminister Ratas toonitas omalt poolt, et Tartu ülikool on loomisest saadik olnud meie riigi ja rahva vaimne kodu ja maailma teadusmerel meie lipulaev. «Milliseid valikuid peaksime tegema, et meie lipulaev saaks veel enam pärituult purjedesse, seda valitsus ülikooli juhtidega ka arutab,» lisas ta.

Põhjust arutamiseks kahtlemata oli, sest teaduse riigipoolse rahastamise suurus on pälvinud meie avaõiguslikelt ülikoolidelt palju kriitikat. Eriti valusalt tabas teadusmaastikku see, kui erakonnad andsid valimiseelsel ajal sõna suurendada teaduse rahastamist ühele protsendile sisemajanduse kogutoodangust, aga ametisse saanud valitsus taganes sellest lepingust.

Pole rahul

Nii on tudengid ja teadlased kogunenud mitmel puhul meeleavaldustele, kus on nõutud teadusele rohkem raha ning õppejõududele vähemalt kahekordset keskmist palka.

Peaminister tõdes valitsuse istungi järel pressikonverentsil, et teadus-arendustegevuse rahastusest rääkides on kaks poolt: lisaks avaliku sektori rahastusele peaks märksa enam panustama ka erasektor.