Suurte ja väikeste staaride jõululaule saadab kontserdil ansamblis kariljon

Kummad meeldivad rohkem, kas jõulu- või jaanilaulud? «Jõululaulud, sest need on nii ilusad,» vastas Katri Kade. «Need on fantaasiarikkad ja meloodilised,» lisas Mairo Libba. Just selliseid laule esitavadki need kaks väikest solisti laupäeval Salemi kirikus, kaasas rahvusvahelise kuulsusega muusikud eesotsas saksofonist Lembit Saarsalu ja kariljonimängija Merle Kollomiga.