Eelmisel Eesti Laulu konkursil debüüdi teinud eriilmelise häälega Inger Fridolin (20), lauljana tuntud kui lihtsalt Inger, võinuks vabalt saada edukaks jalgpalluriks. Ka tema pereliikmed olid kindlad, et Inger valib sportlaskarjääri, aga läks hoopis teisiti. Nüüd on ta laulmisest nii haaratud, et lükkas kõrgkoolis õppimise edasi ega varjagi, et tahab väga sõita juba eeloleval kevadel Eurovisioonile.