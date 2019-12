Tartu loodusmaja kuulutati parimaks roheliseks kontoriks

Keskkonnahoidlik lähenemine kontorites on muutumas üha olulisemaks, kuna valdava osa eesti inimeste töökohaks on justnimelt kontor. «Ligikaudu 80% meist on läbi oma töö seotud kontoripõhiste tegevustega,» lausus Eesti keskkonnajuhtimise assotsiatsiooni juhatuse liige ja SEI Tallinna vanemekspert Harri Moora.