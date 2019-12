Enam kui pooltes üürikorterites pole neljajalgsed oodatud

Kinnisvarabüroo Uus Maa Tartumaa müügijuhi Kristi Tobrelutsu sõnul valmistavad korteriomanikele enim meelehärmi loomad. «Enamasti kardetakse korteri sisustuse rikkumise või naabrite häirimise pärast,» põhjendas ta. «On olnud ka juhtumeid, kus omanikud loomaga jalutamas käies ei hoia kinnistut korras.»

Karvad ja rikutud mööbel

Kasside puhul on probleemiks karvad, eriti kui korteri omanikul on nende vastu allergia. «Kassikarvadest vabanemiseks tuleb hiljem korteris põhjalik puhastus tellida, sest hiljem võivad sinna elama kolida inimesed, kellel on karvade vastu allergia,» märkis Tobreluts.

Lisaks ei taha korteriomanikud näha küünejälgi mööblil ja põrandal või seda, et üürnike lemmikloom korteri sisustust närib.

Loomakarvade probleemi on kogenud ka Tartus korterit välja üüriv Anette Sild. «Olen ise äärmine puhtusearmastaja ja teatavasti jäävad loomakarvad igale poole. Isegi pidevalt koristades on neid raske ära saada tekstiililt, diivanitelt ja rõivastelt,» rääkis ta. «Mind see väga häirib ja seetõttu ei taha ma loomi ka enda väljaüüritavasse korterisse, kuigi ma ise seal enam ei ela.»

Enam kui pooltes üürikorterites pole lemmikloomad oodatud, üüriturul on alati eelisseisus loomadeta üürnikud, tõdes Tobreluts. Kui lemmikloomata inimesel kulub Tartus üürikorteri leidmiseks keskmiselt kuni kuu, siis koera- või kassipidajal tuleb arvestada mitmekuuse otsinguga. Väikese koera omanikul on lihtsam korterit leida «Kui alguses öeldakse, et loomad pole lubatud, siis on meeldivatele üürnikele tihti tehtud järeleandmisi näiteks taskukoerte korral,» rääkis Tobreluts.

Eelarvamused laste suhtes

Korteriotsingut võivad raskendada ka lapsed. «Ligi kolmandik omanikest ei taha oma korterit üürida lastega inimestele,» märkis Tobreluts. «Lapsed on probleem ennekõike väikestes korterites. »

Endale ja lapsele Tartus üürikorterit otsinud Eda Siiri sõnul on siin probleem ka sissekirjutuse saamine, et tagada lapsele koht lasteaias. Tema leidis elamise siiski üsna lihtsalt, vaid üks kord tuli leppida äraütlemisega. «Too mees oli arvamusel, et lapsega üksik­ema on töötu ega suuda arveid maksta. Samuti kahtlustas ta, et laps võib ta korteri hävitada,» rääkis Siir.