Tabivere kauaoodatud koolimaja nurgakivisse läksid ka laste soovid

Tartust Jõgevale viiva maantee äärde jääva Tabivere põhikooli juures on juba mõnda aega käinud tööd. Esmalt lammutati vana koolimaja kaks tiiba ning juba on jõudsalt kerkinud ka uue hoone müürid. «Nüüd vist juba usutakse, et uus koolimaja tõepoolest tuleb,» ütles Tartu vallavanem Jarno Laur eile keskpäeval uue põhikoolihoone nurgakivi panekul.