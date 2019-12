Nevercode’i tehniline juht Mikhail Tokarev (vasakult) ja juht Martin Jeret selle aasta märtsis Google’i New Yorgi kontoris.

Tartu iduettevõte Nevercode sõlmis koostööleppe internetihiid Google’i uue arendustarkvara Flutter loojatega. Idufirmale tähendab see igakuist viiekohalist sissetulekut. Täpset summat keelab leping avaldada ning et leping on tähtajatu, ei saa tehingu kogusummat ette ennustada Nevercode’i juhid isegi.