Riias sündinud füsioloog Aleksander Lipschütz (istub) oli üks vähestest välisteadlastest, kes oli juba enne Eestisse tulekut professoriametit pidanud, täpsemalt Berni ülikoolis. See pilt on tehtud 1919. aastal Tartu ülikooli füsioloogiainstituudi laboris.

Oktoobris 1919 taas uksed avanud Tartu ülikool oli mõeldud ennekõike eestlastest üliõpilastele ja pidi teenima Eesti ühiskonda, koolitades noorele riigile haritlasi ja spetsialiste. See tähendas ka seda, et varasemate aegade võõrkeelse õppe asemel pidi töö ülikoolis käima eesti keeles. See oli ideaal, kuid tegelikkus oli midagi muud, eriti rahvusülikooli esimesel tegevuskümnendil.