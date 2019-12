Urmas Klaas: Tartu uus eelarve on hariduseusku

Tartu koolid kuuluvad õpitulemuste poolest Eesti ja Euroopa parimate hulka. Meie õpilased ning õpetajad väärivad korras koolimaju ja lasteaedu. Järgmist õppeaastat saab Tartu üks suurimaid koole – Annelinna gümnaasium – alustada põhjalikult uuenenud majas. Liialdamata võib öelda, et lisaks hiljuti rekonstrueeritud Raatuse ja Variku kooli perele saavad ka Annelinna gümnaasiumi õpilased ja õpetajad enda kasutusse maailma tippklassi kuuluva õpikeskkonna.

Kuigi ehitushinnad on viimastel aastatel peadpööritavalt tõusnud, jätkab Tartu koolide korrastamist, sest investeering haridusse on investeering tulevikku. Järgmise aasta eelarvesse oleme planeerinud Annelinna gümnaasiumi rekonstrueerimiseks ja sisustamiseks 9,6 miljonit eurot ning seda ilma välisrahastuseta. See on vajalik ja kaalutletud otsus.

Meie koolide korrastamise programmis on Annelinna gümnaasiumi järel järgmine Kroonuaia kool. Alustamegi Kroonuaia kooli jaoks senise Ploomikese lasteaia ümberprojekteerimist tänapäevaseks koolimajaks. Selleks saame kasutada Euroopa Liidu toetusfondilt 2,7 miljonit eurot. Tuleval aastal saab remonditud ja uue mööbliga sisustatud Pääsupesa lasteaed 2,3 miljoni euro eest ning mitmed rühmaruumid teisteski lasteaedades.

Hariduskulud moodustavad Tartu tuleva aasta 208 miljoni euro suurusest eelarvest üle poole. Lisaks üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajate palgatõusule jätkab linn ka huvikoolide õpetajate ja kultuuritöötajate töötingimuste parandamist. Huvikoolid on laste arengu seisukohalt sama olulised kui üldhariduskoolid.

Tartu on tõsist tähelepanu pööranud hariduse tugiteenuste korraldamisele. Elu näitab, et vajadus professionaalsete tugispetsialistide järele suureneb. Nii peame järgmisel aastal linna hariduse tugiteenuste keskusse palkama juurde logopeedi ja psühholoogi just lasteaedade vajadusi silmas pidades. Alusharidusel on lapse arengu seisukohalt fundamentaalne tähtsus ja selle kvaliteeti panustada on nii linna kui ka perede poolt möödapääsmatu.

Linna suurem panus munitsipaallasteaedadesse tähendab linna suuremat toetust ka eralasteaedadele, sest kohtleme peresid kohatasu mõttes võrdselt olenemata lasteaia omandivormist.

Järgmisel aastal jätkuvad ettevalmistused südalinna üle-eestilise tähtsusega kultuurikeskuse rajamiseks, et linnaraamatukogu ja kunstimuuseum saaksid kultuuripealinnale väärilised tingimused.

Tartu arengule on strateegilise tähtsusega koostöö Tartu ülikooliga. See koostöö on väga hea. Järgmise aasta alguses valmib ülikooli üheks arenguveduriks nimetatud Delta õppehoone koos ettevõtlusmajaga. Mäletatavasti kinkis linn ülikoolile krundi, et Delta saaks tulla just vajalikus suuruses ning just kesklinna.

Linna ja ülikooli ühine ettevõtmine on ka Baltimaade suurim ettevõtlusfestival sTARTUp Day. Samuti nagu Tartu teaduspark, mis oma edukale Euroopa kosmoseagentuuri äriinkubaatorile rendib Deltas ruume. Need ja mitmed teised järgmise aasta eelarves olevad kulutused ettevõtluskeskkonda on mõeldud selleks, et Tartu ülikoolis tehtav teadus jõuaks ettevõtlusse ning motiveeriks ettevõtjaid looma uusi ahvatlevaid hea palgaga töökohti.

Väljakutset pakkuvad uued töökohad on need, mis Tartus kõrghariduse omandanud noored siia linna töötama ja elama jätavad.

Tartlased hindavad kõrgelt kodulinna elukeskkonda ning linnamajandus, mis sellesse otseselt panustab, on eelarve teine suurem kulusammas.