Noore vangi surma põhjustas terviserike

Augustis, mil menetlust alustati, oli teada, et 26-aastane mees oli parandamatult haige ja oma tervisliku seisundi tõttu pidi järgima pidevalt kindlat ravirežiimi.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Maarja-Liisa Kõivu sõnul tehti kogutud tõendite põhjal kindlaks, et 23. augustil ei manustanud kinnipeetav talle määratud ravimi õhtust annust ja see võis uurimise andmetel jääda manustamata ka 21. augusti õhtul. «Menetluse käigus määrati kohtuarstlik ekspertiis, et selgitada välja, kas ravimi manustamata jätmine võis põhjustada inimese surma,» ütles Kõiv. Kohtueksperdi hinnangul ei põhjustanud selle ravimi manustamata jätmine siiski kinnipeetava surma. Kohtueksperdi sõnul põhjustas surma terviserike. «Kuna inimese surma ja ravimi manustamata jätmise vahel ei olnud põhjuslikku seost, siis ei ole toime pandud kuritegu ehk surma põhjustamist ettevaatamatusest,» selgitas prokurör.