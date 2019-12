Eesti üliõpilaste selts avas oma maja uksed

EÜSi rahvuslikus stiilis hoone on olnud vanima järjepidevalt tegutseva Eesti üliõpilasorganisatsiooni koduks juba üle saja aasta. Senini on hoone põnev ja traditsioonidega põimitud sisu avalikkusele varjatuks jäänud, mis on andnud ainest mitmete müütide ja legendide sünniks. «Ainult EÜSi liikmetele, nende peredele ning eelkõige akadeemiliste üliõpilasorganisatsioonide liikmetele avatud maja on aeg-ajalt lahti erisündmuste jaoks ka linnarahvale ning kõigile huvilistele, olgu selleks siis mõni raamatuesitlus või volbriöö. Virtuaaltuur on aga avatud kõigile ja igal ajal», ütles EÜSi esimees Tanel Asmer.