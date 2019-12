Gymnafesti esikoha võitsid Janika võimlejad

Võidurühma liige Sandra Lannes nõustus, et Gymnafest on väga tähtis võistlus. «See on hooaja avastart, kus on koos parimad võimlejad üle Eesti,» ütles ta. Lannese sõnul on võidu taga pidev töö. «Arvan, et meie puhul saigi määravaks see, kui palju oleme iga päev vaeva näinud,» rääkis ta.