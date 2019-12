Eile selgus, et on täitunud Andrus Ansipi peaministrina välja käidud ammune lubadus ning Eesti on jõudnud Euroopa viie rikkaima riigi sekka, lausa selle tabeli tippu. Siiski pole üleöö kasvanud Eesti majandusnäitajad, vaid nüüd oleme ametlikult rikkad vaimult.