Läinud nädalavahetusel tähistati Tartus eestikeelse ülikooli 100. aastapäeva. Sel puhul arutlesid ajakirjanikud Kaspar Koort, Jüri Saar ja Rannar Raba raadiosaates «Vahetund Tartu Postimehega» rahvusülikooli mõtte üle ning tõdesid, et eesti keele keskse rolli hoidmine siinse universitase õppekorralduses on elementaarselt vajalik, kuid see ei pea tähendama inglise keele ja teiste teaduskeelte vägisi tõrjumist.