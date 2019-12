Tartu aasta sportlased on Julia Beljajeva ja Rasmus Haugasmägi

Abilinnapea Mihkel Lees ütles, et Tartu on liikuma ja sportima kutsuv linn. «Rõõmu teeb see, et tänavu oli paljudes kategooriates konkurents väga tihe. Meil on palju tublisid sportlasi ja treenereid, samuti on sel aastal avatud mitmeid liikumiseks ja sportimiseks mõeldud uusi kohti ning toimunud on erinevaid põnevaid spordisündmusi,» ütles Lees. Ta lisas, et kindlasti oli käesoleval aastal linnale üheks suureks väljakutseks juulikuus ühel ja samal nädalalõpul Tartus läbi viidud Eestimaa suvemängud, Rally Estonia ja Tartu Mill triatlon. Head meelt teeb linnale ka see, et Tartu ülikooli liikumislabori algatatud Liikuma Kutsuva Kooli projekt sai üleeuroopalisel auhinnakonkursil #BeActive Awards esikoha.