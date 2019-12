Tartu messikeskuses avatakse linna jõululaatade hooaeg

«Pühadeajale kohaselt oleme silmas pidanud, et kaubavalik oleks mitmekülgne ja põnev, väärtustame käsitööd, paneme rõhku väiketegijatele ning oleme laada komplekteerimisel jälginud, et külastajatel oleks võimalik tooteid kaasa osta kohe tarbimiseks kui ka kingitusteks,» rääkis Jõululaada projektijuht Annika Pettai-Urbel. Nii leiab müügilettidelt muuhulgas korduvkasutatavad öko- ja nullkulutooted, kodumaised käsitööna valminud õunasiidriäädika ja Eesti esimese maheda maapähklivõi, kanepist valmistatud toidu ja kosmeetika, eestlaste Gruusia teefarmist käsitsi korjatud tee, käsitööna valmistatud lastekaubad ja neljajalgsetele pereliikmetele loodud tooted. Laadalisi on tulemas ka Lätist, Leedust, Poolast ja Venemaalt.

Ühtekokku laiub Jõululaat ligemale 4500 ruutmeetril sisepinnal. «Vilunud messikorraldajatena kasutame Jõululaadal sarnaselt erialamessidele bokside lahendust. Iga kaupmees saab enda käsutusse müügikoha, mis on vaibaga kaetud, kergseintega teistest eraldatud ja valgustatud. Sellise lahendusega on kauplejal võimalik müügikoht dekoreerida ja tooteid mugavamalt hoiustada ning külastajal lihtsam müügilette eristada,» kirjeldas ta.

Müügipindade paigutamisel on lähtutud ennekõike temaatikast. «Kuna uudistajate kõrval leidub palju kindla ostusooviga tulijaid, on müügiletid paviljonidesse paigutatud valdkondade järgi, et klientidel oleks hõlpsam huvipakkuvad tooted üles leida,» rääkis korraldaja ja kirjeldas, et toidu, joogi ning ilu- ja tervisetooted leiab keskuse A-paviljonist, C-paviljoni võib korraldaja sõnutsi liigitada aga variaks, sest müügilettidelt leiab traditsioonilist käsitööd, disaintooteid, mänguasju ja palju muud. Nõudlus müügikohtade järele oli taaskord suur, sestap on müügipindadena kasutusel ka paviljone ühendav galerii, kus on ühtekokku tosin kauplemiskohta.

Traditsiooniliselt kujundatakse B-paviljonist jõulumaa, kus asuvad tänavu miniloomaaed ja laste mängumaa. Seal saab kohtuda jõuluvanaga, lustida mängumajakestes ning kaasa lüüa Põllumajandusmuuseumi mängudes ja töötubades, näiteks valmistada kuuseehteid, panna end proovile arvamismängudes ning võistelda kepp-põhjapõtradega võiduajamisel. Ühtekokku on plaanis üle kümne erineva töötoa ja mängu, et ka pere kõige pisematel oleks tegevust. Täiskasvanutele korraldavad Peterburi käsitöömeistrid pajuvitstest punumise töötube ning uudistamiseks on välja pandud eestlaste seas menukaks saanud muna- ja tünnisaunad.

Ka tänavu saab Jõululaadale sõita tasuta jõulubussiga, mis väljub sündmuse lahtiolekuaegadel täistundidel Tartu Raekoja platsilt ning pooltundidel messikeskusest tagasi kesklinna.