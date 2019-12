Rektor Toomas Asser: haritlaskond ei ole isetekkeline nähtus, vaid selle eest tuleb järjekindlalt hoolitseda

Ent mis kõige tähtsam: doktorikraadini jõudmisega olete tõestanud, et teis on tahet, uudishimu ja sirgeselgsust olla Eesti elu eest vastutajate uus põlvkond. Ükskõik, kas te jätkate akadeemilist karjääri või siirdute ühiskonda teenima avalikus või erasektoris, igal juhul olete just teie Eesti uus haritlaste põlvkond, mõistuse hääl. Teie õlul on ka ühiskonna vaimsuse, eetilisuse ja mõttepuhtuse eest seismine.

Teie kõrval istuvad teie mentorid, ülikooli ja ühiskonna senised suunanäitajad. Ma tänan kõiki meie ülikooli õppejõude, teadlasi, kes on teeninud Eesti ühiskonda ja taganud meile haritud järelkasvu. Tänan ülikooli uusi audoktoreid ja Rahvusmõtte auhinna saajat tema ennastsalgava äratamistöö eest. Tänan kõiki praeguseid teejuhte. Öeldakse, et õpetaja on oma tööd teinud hästi siis, kui tema õpilased jõuavad temast kaugemale. Seega olen tulevikku vaadates lootusrikas. Meil on tee, mida jätkata, ja noored, kellega seda teed jätkata. Veel on.

Täna välja antav Rahvusmõtte auhind on kõnekas kokkuvõte rahvusülikooli esimesest sajandist. Selle auhinnaga kinnitab rahvusülikool, et eesti rahvas ning tema keel, kultuur ja mõte on vabad. Tänavune auhinnasaaja, kelle nime avaldame aktuse lõpus, on oma eeskuju ja erilise panusega aidanud meil meeles pidada, et rahva suuruse mõõdupuu on meie kõigi sisemine väärikus ja väärtused.

Kuid Eesti riik ja ühiskond peavad endale teadvustama, et haritlaskond ei ole isetekkeline nähtus, vaid selle eest tuleb järjekindlalt hoolitseda. Et me saaks ka saja aasta pärast tähistada omakeelse ülikooli juubelit.

Rahvusülikooli juubeliaasta ettevalmistus on olnud pikk ja põhjalik. Meie suurest peost pole osa saanud mitte üksnes ülikoolipere, vaid kogu Eesti ja ka meie väliseesti kogukond. Nüüd on meie siht liikuda märksõna «Rahvusülikool 100» juurest uue eesmärgini: «Tartu Ülikool 100».

Siinjuures ei tähista arv 100 mitte ajalist verstaposti, vaid positsiooni, kuhu tahame tõusta maailma mõjukaimate ülikoolide seas. Edetabelite keeles on lihtne rääkida, aga saja parima hulka jõudmine ei ole eesmärk omaette. Me teame, millised meie tugevad küljed on meid väga kiiresti toonud 300 parima hulka, ja me teame, mida peame tegema, et meie töö ja selle tulemused oleksid veelgi mõjusamad, veelgi paremal tasemel. Kui teeme seda hästi, siis on saja parima sekka jõudmine üksnes üks suurepärane kõrvaltulemus. Peamine on siiski kvaliteetsem teadus ja kõrgharidus, millega tagame haritud, aruka ja hea tervise juures oleva ühiskonna.