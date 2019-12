Tartlane poksis end maailmameistriks

Ruuder seljatas avaringis itaallase Enzo Isopo 3:0 ja poolfinaalis samasuguse eduga Aserbaidžaani võistleja Hassan Husseinovi. Finaalmatš jäi Ruuderil tegemata, sest tema vastane ungarlane István Tóth ei suutnud vigastuse tõttu tatamile astuda ning eestlane sai loobumisvõidu.

Mündil kaks poolt

13-kordne Eesti kikkpoksimeister Rain Ruuder ütles, et võidud tulid MMil kindlalt, natuke rikub rõõmu aga ära jäänud finaalmatš. «Keegi ei taha niimoodi võita,» nentis Ruuder. «Kahju, et see juhtus MMil, aga vigastusi ette ei näe. See on sama, kui Usain Bolt jookseks 100 meetrit kõige kiiremini, aga teeks seda üksinda.»

Käia tööl, vedada klubi, teha tippsporti – see kõik korraga on raske, aga minu puhul vilja kandnud, ütles kikkpoksi värske maailmameister Rain Ruuder.

Ka Ruuder läks võistlusele kerge külmetusega. «Kui varem pole ma olnud suur teearmastaja, siis nüüd jõin vist nädalaga elu suurima teekoguse ära,» naljatles ta. «Eks natuke raskem oli, aga võistlus tuli ära teha.»

Ruuderiga võistlusel kaasas käinud WAKO meediakomitee liige Marek Krugol ütles, et saavutus on märkimisväärne. «Seal seisavad kõrvuti tipptegijad USAst, Venemaalt, Türgist, Poolast ja mujalt. Kuldset medalit pole lihtne võita,» selgitas ta. Varem on ainsana Eestile kulla toonud Dmitri Vorobjov 2003. aastal.

Kui Ruuder on varem võistelnud pigem ringi- ehk täiskontaktstiilides K1 ja low-kick, siis Türgis osales ta kick-light-kategoorias, kus iga löök pole lubatud. «Seal tuleb löögitehnikat kontrollida ning vastast päris nokauti lüüa ei tohi. Samuti on keelatud klintš ehk lähivõitlus ja põlvega löömine,» selgitas ta.

Lõppenud nädalavahetusel peetud võistlust jälgisid ka olümpiakomitee silmapaarid ning võistluskeelde jagati korduvalt.

Rain Ruuder (paremal) võistles Türgis WAKO etapil kick-light (KL) stiilis kuni 94 kg kaalukategoorias. FOTO: Marek Krugol

Kui valus on valus?

Krugoli sõnul on Ruuderi hea tulemuse taga pikk kogemus nii sportlase kui treenerina. Vastase loobumine aga oli tema hinnangul paratamatu. «Võib ju küsida, kui valus on valus. Aga kui inimesel on tõesti nii valus, et treeneri arvates enam ei tohiks ennast lõhkuda, siis nii tuleb teha. Kui arvestada Raini dünaamikat, olid tema šansid võiduks niikuinii suured,» rääkis Krugol.

Ruuderile on see esimene maailmameistritiitel. «Loomulikult on mul hea meel, sest pole ju palju sportlasi, kes saavad ennast maailmameistriks nimetada,» ütles ta. «Käia tööl, vedada klubi, teha tippsporti – see kõik korraga on raske, aga minu puhul vilja kandnud. Teoorias oleks mõistlikum muidugi ühele asjale keskenduda, aga mõnikord läheb elu teisiti.»

Ruuder, kes töötab lisaks spordiklubi juhtimisele kehalise kasvatuse õpetajana Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis, loodab, et maailmameistritiitel annab motivatsiooni just täiskasvanud sportlastele, keda jääb aastatega vähemaks.

«Noorena tehakse sporti, aga kui tuleb ülikool, armastus või töökoht, siis jäetakse asi pooleli,» märkis ta. «Hea talent, kellel on toetajaid, jõuab kergemini kaugemale. Kui aga elu vajab elamist ja tasakaalu ei leita, on loobumine kiire.»

Rain Ruuder jõudis kikkpoksi juurde 1993. aastal ning kaks aastat hiljem tegi oma debüüdi treenerina. Varem on ta teeninud kahekordse EMi pronksi ning teda on korduvalt valitud Eesti aasta parimaks kikkpoksijaks või treeneriks.