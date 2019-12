Jüri Kõre: pensionireformist pigem pensioniteta!

Teiste sõnadega, Eesti majandusime, kandku ta siis Eesti Nokia, uue Põhjamaa vms nime, on vähemalt praeguste pensionireformi kriitikute vaatenurgast võimatu. Ettevaatus pensioniprognoosides on sajandialguse soojamerereise lubanud reklaamikampaaniaid silmas pidades õigustatud. Paraku ei mõelda poliitiliste punktide kogumise tuhinas, kuidas potentsiaalsed sõnumi saajad neid tõlgendavad. Valimiste eel võitu noolides optimistlikud ja nende järel opositsioonis olles kitsaste olude eest hoiatavad signaalid ütlevad: ära usu poliitikute majandusprognoose.

Sisuliselt on just see pensionipessimist Helir-Valdor Seederi sõnum: tulevik on kodanike eneste (sh pensionikogujate) kätes. Et segadus majanduspoliitilistes arusaamades on suur, seda tõendavad ühel ajal välja öeldavad vastandlikud seisukohad. 30. septembri Eesti Päevalehest loen ühe vanema põlve poliitiku kaitsekõnet praegusele pensionikorraldusele. Põhjenduseks on, et tööealiste ja eakate suhtarv halveneb ja põlvkondadevaheline solidaarsus viiks esimeste maksukoormuse ülemääraselt kõrgele.

Sisuliselt räägib ta ähvardavast töötajate nappusest.

Sama erakonna nooremapoolne poliitik kuulutas samal päeval otsevoolumeedias vastupidist: täna töötab üks mees kaheksa tundi ühel ametikohal, homme on samal kohal kaks neljatunnise koormusega asjameest.

Tema räägib siis hoopis töö nappusest!

Seega muutub järjest pakilisemaks arutelu kodanikupalga kui universaalse sotsiaaltoetuse üle.

Kumma ennustust uskuda, see sõltub lugeja ettenägemisvõimest! Ega töö kao ära, selle sisu ja vorm muutub. Või on juba muutunud. Tuli ju mõneti ootamatult ilmsiks fakt, et sajale tuhandele pensionikontole on raha kogunenud oodatust märksa vähem. Sellise seisu selgitus (tegu on ümbrikupalga saajatega) on mõnevõrra vastuolus iga-aastaste loosunglike hüüatustega «Ümbrikupalga saajate osakaal on langenud rekordmadalale tasemele!». 2019. aastal vaid 4,7 protsenti töötajate üldarvust!

Pigem saab neist vastuolulistest faktidest järeldada, et mitte ainult teise, vaid ka esimese pensionisamba reformimata jätmine on pikemat perspektiivi silmas pidades riskantne samm. Seega muutub järjest pakilisemaks arutelu kodanikupalga kui universaalse sotsiaaltoetuse üle. Ühesugune toetus kõigile sõltumata nende sotsiaaldemograafilisest ja majanduslikust taustast.

Aruteludesse ühe- või teistsugusest pensionikorraldusest on eksperdid viimastel nädalatel toonud ka «intiimseid» noote stiilis, et mulle meeldiks omada Rootsi, Taani, Hollandi tüüpi pensionikindlustust. Tore, et teatakse, kellelt on võimalik õppida. Aga miks ei õpita, see jääb mõnevõrra segaseks.

Kolmest nimetatust kõige väiksema riigi Taani teise pensionisamba ajalugu algab 1960. aastate keskpaigast. Kogumisperiood on meiega võrreldes kolm korda pikem, kuid tulemus tundub võrdluses Eestiga ikkagi natuke liiga palju Taani kasuks kaldu. Taanlaste keeruliste matemaatiliste valemitega (millest ilmselt üheksa lugejat kümnest aru ei saa) vürtsitatud lubadus oma pensionikogujatele kõlab: teine sammas suurendab teie pensioni kuni poole võrra.