Algas konkurss presidendi noore teadlase ja noore IT-teadlase preemiatele

Mõlemad preemiad on mõeldud kuni 35-aastastele teadlastele, kes teevad uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuses või ülikoolis. Kummagi preemia suurus on 5000 eurot, noore teadlase preemia rahastaja on Väino Kaldoja ning noore IT-teadlase preemia rahastaja Microsofti arenduskeskus Eestis.