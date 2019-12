Jürgen Rakaselg: kaasava hariduse valust ja hirmust. Muinasjutt koolist

Jah, meil kõigil on harjumuspärasemaid olukordi, milles tunneme end kindlamalt, ja uus olukord on alati pisut keerukas. Oskamine ja teadmine on ressurss ning see peab olemas olema. Kui ei ole, siis piltlikult laseme kaasamise sildi all töötajad sukelduma meresügavustesse supelkostüümiga. Ebaõnnestumine on üsna tõenäoline. Ning saame tulemuseks lõputa ringi, milles spetsialist veenab iga järgmist võidukalt oma abituses: räägi, aga ma näitan kohe, kuidas ka see ei aita.

Ressursside nappusest sagedamini tajun murelike arutelude juures hoopis puudust võimest mõtelda oma mõte lõpuni, asetada end keskmisest erineva lapse ja tema vanemate rolli ja ennekõike mõista, et «normaalsus» on habras nähtus, ebapüsiv nii inimese elukaare, elukoha kultuuri või mistahes muus kontekstis.

Me kaldume väärtustama keskmist. Keskmisi õpilasi. Natuke andekaid ikka ka, sest see on «kuluefektiivne». Me isegi asume keskmise kaitsele, kahtlustame, kas pole mitte ebaõiglane, kui laps saab seda, mida ta vajab, kuid enamikul pole sellist vajadust. Võibolla olekski õiglasem, kui kõik kannaks prille? Ja väärnähtused tuleks suunata kuhugi ära, et õppeedukus oleks sada protsenti, õpilased plekitud ning saabki «hea» kooli mainet luua. Ühesugused mured, standarditud lahendused. Inimlikult mõistetav. Muinasjutt.

Erivajadusega lapse lapsevanem on kerge vastane. Ta on üldjuhul läbi põlenud. Teda saadab igavene süü. Sest me tundume ikka veel uskuvat, et erinevus on karistus pattude eest. Kas inimese enda või inimkonna pattude eest. Kõigevägevama saadetud õiglane kannatus. Või kui isegi mitte nii religioosselt, siis seda me ikka usume, et erivajadus on vanema enda süü. Kui mitte pattude eest, siis halva vanemluse tagajärg.

Nagu üks nõutud tugispetsialist uuringule tulnud vanemale tabavalt ütles: kas saate öelda, et olete oma lapse arenguks kõik teinud? Keegi ei saa. Alati oleks võinud rohkem. Ja süü saab kinnitust.

Mitte et vanem seda süüd juba enne ei tunneks. Mitte et naabrinaine või töökaaslane poleks juba varem pidanud paljuks teda valgustada, et «ma vaatan, see pole nagu päris tavaline laps, kuidas siis nüüd nii halvasti on läinud, kas mõne teise kooli peale ei ole ka mõelnud».

Lasteaiast saadik on ta saanud «abistavaid» sõnumeid: peaks ikka mingi teise koha leidma, meie rühma/klassi selliseid lapsi küll võtta ei saa, meie ei oska selliste lastega küll midagi teha, peate ikka mingi teise koha leidma. Läbipõlenud ja kurnatud vanem reageerib vastavalt: kas apaatselt, passiiv-agressiivselt või on meeleheitest tõrges-trotslik kõikide abistajate suhtes. See aitab tal saada ka endale diagnoosi – eks ta on jonnakas, eituse faasis, keeldub koostööst.

Erivajadus on mõnes mõttes nagu ebameeldivaks muutunud ülekaal, mis ei teki järsku, hommikul ärgates ja suure üllatusena.

Lapsele pole paremat vanemat, tal on vaid tema vanemad. Vanemad võivad oskuslikumaks saada, kui neid aidata.

Pole harvad lood, kus ühe õpilase ümber polariseerub terve kool. Ühed veenavad last, et ta on oluline ja tahetud, et ta saaks koolist suurima võimaliku kasu, ning on valmis aitama last ka siis, kui ta ei saa oma käitumisega alati hakkama. Teised seevastu veenavad kolleege, et see õpilane meile ei sobi. Kas laps ja tema vanemad seda ei taju? Väga hästi tajuvad. Ja on varsti valmis selleks, et pugeda peitu ja jäädagi sinna, kus luuakse näiline maailm, milles on omad väikesed rõõmud. Et loodetavasti mitte kunagi kohtuda nendega, kelle ainsaks sihiks oli tõestada, et sa ei kuulu nende hulka.

Kui mõni kool peab töövõiduks seda, kui lapsevanem on otsustanud oma erisustega lapse teise kooli viia, siis kas siin pole mitte tegu Pyrrhose võidu ja olukorraga, kus vanem tajub, et tal pole põhjust loota selle kooli õpetajatelt abi?