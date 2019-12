Valdur Mikita õpetab aabitsaga omailma lugema

Lugeja saab sellest 168-leheküljelisest teosest teada, et komade seadmise oskus ehk õigekeelsus, eesti kirjakeel ei ole see, mille pärast peaksime väga muretsema, «keele sisemine elurikkus on märksa ohustatum osa meie emakeelest». Mikita meelest on kõige tähtsam erk sõnatunnetus ja isikupärane keelevaist ning põliskeele peamine rikkus on keele omailm.

«Mikita keeleaabits». FOTO: Sille Annuk

Mikita kirjeldatud keele omailm on vastses raamatus põnev, salapärane ja ilus. Raamatu tagaseljale on kirja pandud, et teoses on juttu põliskeelest ja keelemüütidest, keelemängudest ja maagilisest sõnast ning sünesteetide ehk mitmiktajurite hämmastavast maailmast.

Poole raamatust on andnud Mikita luulevalikule «Ohmo sapiens», millest osa on tema kogudes ilmunud ja mõned on varem ilmumata.