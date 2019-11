Rektor Toomas Asser: ülikool on õpetanud, kuidas jääda inimeseks

Olete täna, laupäeval pidanud mitu kõnet. Kõnesid pidades ja üritusi avades möödus terve see nädal. Kui lihtne või raske on olla rahvusülikooli 100. aastapäeva sündmuste keerises?

Kõige olulisem on see, et ega me keegi ei ole nende sündmuste keskel päris üksi. Nii on ka ülikoolis, ülikool ei saa eksisteerida, kui seal vaid üks inimene teeb ja korraldab. See on ikkagi suure kollektiivi töö.

Olete Tartu ülikooli rektor olnud poolteist aastat. Kuidas on see aeg möödunud just rahvusülikooli aastapäeva silmas pidades?

Eestikeelse ülikooli juubel ei hõlma tervikuna kõiki meie tegemisi. Aastapäeva ürituste taga on olnud väga suur meeskond. Mul on edasi anda vaid suurim tänu neile sadadele inimestele, kes rahvusülikooli aastapäeva sündmuste ettevalmistamisega on tegelenud.

Kuid see on vaid osa ülikooli tegevustest, meil on ka igapäevased asjad – kuidas õppe- ja teadustööd korraldada ja palju muid erinevate ülikoolide vahelisi asjaajamisi – kõik see võtab siiski enamuse ajast.

Aga juubel on oluline, eriti saja aasta juubel. Seda peab tõsiselt tähistama ja kõik, mida oleme seni kavandanud, on ka õnnestunud. Pean silmas erinevaid näitusi, raamatuid ja just äsja toimunud sündmust, seegi jääb aastateks, isegi aastakümneteks. Nii et on olnud üks tore aeg.

Mida ülikool on teile andnud?