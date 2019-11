EKRE noorteorganisatsioon Sinine Äratus pidas Tartus Kaarsillal sünnipäeva

EKRE noorteühendus Sinine Äratus asutati 30. novembril 2012 Tartus. Alates oma loomisest on Sinine Äratus võtnud eesmärgiks uue põlvkonnapatriootide juhtimine eestlaste uuele rahvuslikule ärkamisele, teatas organisatsioon pressiteate vahendusel.

EKRE noorteorganisatsioon Sinine Äratus tähistas täna Tartus Kaarsillal seitsmendat sünnipäeva. FOTO: Aet Rebane

Kohale tulnud Sinise Äratuse Tallinna osakonna sügisel valitud juhatuse liige Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane Gemma Bernadette ütles, et tema tuli kogunemisele, sest Sinise Äratuse juures on ta süda.

FOTO: EKRE noorteorganisatsiooni Sinine äratus Tartu osakonna esimees Siim Umerov (vasakult), Tallinna juhatuse liige Gemma Bernadette Kits ja hiljuti organisatsiooniga liitunud Raigo Rako.

Septembris Sinise Äratuse Tartu osakonna juhatuse esimeheks valitud Siim Umerov ütles, et liitus organisatsiooniga seetõttu, et on rahvuslikult meelestatud ja tahab koos noorteühenduse tegemistega seista eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise eest. Samas usub Umerov, et rahvuslikult meelestatud noored ei pea tingimata EKRE noorteorganisatsiooni kuuluma.

Hiljuti Sinise Äratusega liitunud Raigo Rako nõustus Siim Umeroviga ja lisas, et talle meeldib, et noortegrupp on tegus ning temaga sarnaselt mõtlev seltskond.

