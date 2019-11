Ohhoo, Ihhii, Ehhee ja Juhuu sildid tõid Kirepi külale aasta küla tiitli

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et kandidatuuri esitajad tõid välja nii Kirepi küla omaalgatuslikkuse kui ka kogukonnast hoolimise. «Täpsemalt toodi välja see, et Kirepi küla paistis silma omaalgatusliku ideega paigaldada külas Ahhaa-pingist inspireeritud postialused, millest on juttu olnud ka ajakirjanduses.»

Abivallavanem lisas, et peale selle on küla eestvedajad tundnud muret elanike ja eriti laste turvalisuse pärast. «Nii esitasid nad 2019. aastal Elva valla kaasava eelarve projekti idee muuta Kirepi bussipeatused valgustatuks ning idee sai ka rahastuse,» sõnas Saar.

Aasta kogukonna edendaja laureaat on Marju Jõks, kes on Kirepi küla külavanem. Abivallavanem lisas, et Marju puhul on tegemist kohaliku sädeinimesega, kelle tubli eestvedamine tõi Kirepi külale juba teist aastat Elva valla aasta küla tiitli. Samuti sai MTÜ Kirepi Kogukond Tartumaa aasta projektivaba tegu 2019 tiitli just Ohhoo, Ihhii, Juhhuu ja Ehhee siltidega.