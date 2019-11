Tartu ärinõuandla andis välja Hea Tegu auhinnad

Tartu ärinõuandla MTÜ konsultant Kadri Pau sõnul on Tartumaa vabaühenduste seas palju tugevaid organisatsioone ja säravaid tegijaid, kelle algatusvõime ja entusiasm on kõigile eeskujuks. «Oluline on tuua välja ja tähelepanu pöörata kõikidele nendele tublidele inimestele ja organisatsioonidele, kes vabatahtlikult panustavad meie kodukoha arengusse, ning avaldada seeläbi austust nende tehtud tööle,» sõnas Pau.