Eestikeelse ülikooli aastapäeva tähistamine algas Pärt Uusbergi suurvormi esmaettekandega Vanemuise kontserdimajas

«… ja tuulelaeval valgusest on aerud …» suurvormi helilooja Pärt Uusbergi sõnul mõtles ta kaua, millisele tekstile luua heliteos Tartu ülikooli kui rahvusülikooli sajandaks aastapäevaks. «Lugesin paljude Tartu ülikooliga seotud Eesti luuletajate loomingut, kui äkki taipasin, et siin ja praegu heliseb minu hing üha rohkem kaasa Uku Masingu luulega. «… ja tuulelaeval valgusest on aerud …» ongi püüd väljendada muusikas Uku Masingu omapärast luuleilma, millele olen lisanud katkendeid Kristian Jaak Petersonilt,» ütles ta.

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser tõi oma avakõnes välja hea koostöö Tartu linnaga ning tuletas kõigile saalisolijatele meelde, et üks olulisemaid asju on jääda inimeseks. «Kuigi enamus meist, kaasa arvatud mina ise ei ole seda suurvormi veel kuulnud, siis teame, et see räägib inimeseks olemisest. Seda just ajal, mil päevakorral on kõik teised teemad, nagu poliitika, kliima ja tehnoloogia areng,» sõnas rektor. «Kõige selle taustal ei tohi ära unustada kõige tähtsamat – inimeseks olemist.»