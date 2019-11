Kurikaelad püüavad rahvusülikooli piduõhtu pileteid pakkudes heausksetelt raha välja petta

Rahvusülikool 100 projektijuht Kadri Asmer kinnitas, et sellised petturid on liikvel ja korraldajatel on olnud kontakte inimestega, kellele on üritatud võltspileteid müüa. «Teame ka juhtumit, kus inimene maksis juba raha, aga piletit ei saanud. See ajendas meid tegema ka hoiatavat postitust Facebooki,» sõnas ta.