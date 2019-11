Kükitaja külas poisi elusalt põletamise üks kahtlusalune pääses süüdistustest

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Maarja-Liisa Kõivu sõnul on politsei vajalikud uurimistoimingud läbi viinud ja kriminaalasja materjalid on prokuratuuris. «Uurimise käigus kogutud tõendite põhjal selgus, et kuigi ka Rasmus Tilk viibis sündmuskohal, ei osalenud ta kuriteo toimepanemises,» ütles Kõiv. Seetõttu lõpetas politsei prokuratuuri loal Tilga suhtes kriminaalmenetluse.