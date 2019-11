Mehed ei kaota huumorimeelt

Seda tõestab ilmekalt ka see päriselul põhinev lugu neljast sõbrast ja Pythoni tulihingelisest fännist, kes võtavad Kosovo sõja alguspäevil ette reisi naaberriiki Albaaniasse sealsele teatrifestivalile. Mehed on sinna kutsutud oma Monty Pythonist inspireeritud tükiga. Et kodus on Serbia võimud ainukese töötava teatri äsja sulgenud, haaravad nad võimalusest oma kunsti ja kodumaad välismaal esindada. Pealegi on nad kuulnud uudist, et päris Python Michael Palin on just samal ajal filmimas Albaanias uusi osasid oma reisisarjale. See peab olema jumalik ettekuulutus, mis muud.