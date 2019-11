Turuhoone pronkssiga ootab uhkeid kostüüme

Kõrgel postamendil trooniva sea loonud skulptor Mati Karmin ütles, et see kuju ongi mõeldud rahvale rõõmuks ja talle kaunistamise mõte väga meeldib. «Üks uhke lambanahk kuluks talle ära,» arvas Karmin.

Skulptor kinnitas sedagi, et Roosi nime kannab siga täie õigusega, selle nime olevat keegi välja hõiganud juba 2008. aastal kuju avamisel. «Eks ta muidugi emis ole, suured nisad kõhu all ja puha, kes see sinna oleks julgenud veel revolvrit lisada,» täpsustas ta.