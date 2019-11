«Muidu on kunstnikud pigem üksildased ja endassetõmbunud, tema oli aga väga sotsiaalne, igal tähtsal üritusel kohal,» ütles Karmin. «Tema kunstiloomingut on raske mõne sõnaga kokku võtta. Eks ta kõige tugevam aeg jäi 1960. aastatesse. Tal oli uuenduslikku joont, avangardistlikku lihtsustamist. Tema kõige ilusam töö on minu arvates helilooja Juhan Simmi hauamonument Raadi kalmistul.»

Muu hulgas nendib ta, et mitmed omal ajal õnnestunud monumentaalskulpuuride kunstilised lahendused ei ole sobinud uude ajaloolisse olukorda. «Et õigeaegselt ei lahendatud nende ümberpaigutamiseks vajaliku maa-ala küsimust, on mitmed monumendid lihtsalt hävitatud. See saatus on tabanud ka minu töid,» märgib ta.