Tellijale

Pealkiri «Minu Tartu» annab vihje, et autor on tartlane. Mitmed Petrone Prindi «Minu...» sarja kirjutajad on peatunud kohas, millest nad seejärel raamatu kirjutavad, vaid mõne aastakese. «Minu Tartu» autor on tartlane sündimisest saati mais 1977, ja see tuleb siinkohal ainult kasuks.