Tõnis Lukas: Eesti algab ülikoolist

Tartu ülikool on paljude ettevõtmiste ja inimeste viljaka elu alguseks. Paljud, kes mujalt Tartusse tulnud, on siia ka jäänud, ikka ülikooli pärast. Minagi sattusin ülikooli astudes Tartusse pea esimest korda. Ülikool on mitmele põlvkonnale olnud üldse esimene põhjus Tartusse tulla.

Tullakse rohkem või vähem väljakujunenuna, aga ülikool teeb sust selle, kes oled ülejäänud elu. Küllap on see ülikooli isiksust kujundav jõud jäänud samaks ka muutunud maailmas. Mäletan, et kui esimesel kursusel tavatsesid kursusekaaslased käia nädalavahetuseti kodus Tallinnas soojas vannis ja Soome televisiooni vaatamas, siis mina eriti koju Tallinnasse ei sattunud, jäin pikemateks perioodideks Tartusse – nii palju oli siin teha.

Küllap see on veel hulga praegustegi üliõpilaste puhul nii, olgugi elu ise ja ülikool palju muutunud. Muutunud on ka ühiskond, milles ülikool toimib. Kuigi erinevad põlvkonnad on sattunud justkui samasse ülikooli, tuleb väga palju selgitada, et praegused tudengid kaheksakümnendate omade üliõpilaselust aru saaksid.

Alustame algusest. Kohe esimestel päevadel saadeti esmakursuslased kolhoosi. Selline ettevõte oli iseenesest iganenud nõukogudeaegne sundühistöövorm, milles tehti peamiselt põllumajanduslikke töid ja kus oli hooajati töökäte puudus.

Loomulikult on õige, et konkureerime peamiselt rahvusvaheliselt, kuid sellise üldistusega ei tohiks kaduda tähelepanu, et sisemine võistlus käib eestikeelsete tudengite pärast, keda rahvusülikool vajab oma missiooni täitmiseks. Seetõttu ei saa ta vastu võtta teiste ülikoolide «pakkumist» muutuda erinevalt endistest aegadest üha rohkem vaid Lõuna-Eesti ülikooliks.

Eriti suur oli töökäte puudus sügiseti saagikoristusel, eriti kartulivõtul. Esimeste kursuste üliõpilased ööbisid ja töötasid seal hulgakaupa koos ning see pani tihtipeale alguse kursusevaimule.

Kursuseks ei nimetatud siis mitte üksikut ainekursust, nagu nüüd, vaid kursus oli terve aastase õppetöö ainete kogum ja samuti see hulk üliõpilasi, kes ühel ajal alustas ja lõpetas, igal aastal eelmistega võrreldes peaaegu samasisulist õppetööd. Ei mingit valikuvõimalust, nagu praegu.

Kui ülikooli etteotsa sai üle hulga aja tippteadlane ja eestimeelne rektor Jüri Kärner (1988–1993), võeti olude uuenedes ette ülikooli muutmine. Sümboolse väärtusega oli Tartu Ülikooli nime taastamine Tartu Riikliku Ülikooli asemel, sest «riiklik» seal vahel viitas nõukogudeaegsele sunniriiklusele.

Veel olulisemad olid sisulised muutused ja nende kiirus. Muudatuste läbikaalumiseks moodustati laiapõhjaline töörühm. Ajakohase ülikooli juurde käis teistsugune õpikäsitus, mis pidas silmas õppuri arengut ning teaduse ja õppe sidusust. Kui enne õppisid kõik ühe aastakäigu üliõpilased täpselt ühe programmi järgi, siis nüüd tekkis üliõpilasel võimalus ainekursuseid valida (kuni kõrvaleriala valikuni).