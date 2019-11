Andurid andsid kahel korral märku liiga vara suletud siibritest

Eile natuke enne kella 14 teatati, et Elvas Pargi tänaval on ühest majast kuulda suitsuanduri helisignaali. Päästjad sisenesid ruumidesse jõuga ja selgus, et suletud siibriga pliidi alla põles puitbrikett, millest imbus ruumidesse vingugaasi ja suitsu. Siiber avati ja ruumid tuulutati. Kohale kutsuti elamu omanik, kellele selgitati, et siibrit ei tohi liiga vara sulgeda ega kütmise ajal kodust lahkuda.