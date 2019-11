Tellijale

Elutingimused on Lina 8 majas olnud pehmelt öeldes kasinad, on küll kraanivesi ja elekter, kuid hoonesse sisenejatele tungib esmalt ninna vänge hais, milles segunevad mustus, roiskunud toit ning põrandasse imbunud kehavedelikud. Majas on kaks puuahju, mis juba ammu kuigi palju sooja ei anna. Seetõttu on elanikud tube kütnud elektriradiaatoritega. Ühine käimla ja pesuruum asuvad koridoris.