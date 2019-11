Viktoria paneb oma äärmuslikel sünnitustel arstid ja ämmaemandad proovile

Tellijale

Operatsioonitoas tegi õde Viktoriale antibiootikumisüsti, et vältida võimalikke infektsioone. Ravim vallandas aga allergilise reaktsiooni ning Viktoria süda seiskus. Nüüd hakkas kõigil kiire: laps on tarvis välja saada kuni viie minutiga, et vältida hapnikupuudust ja sellega kaasnevaid riske. Naistearst Eva-Liisa Ustav päästis lapse keisrilõike abil ning anestesioloogid päästsid ema.