Rahvusülikooli 100. aastapäeva tähistamise muusikaline kõrgpunkt saabub laupäeval, kui Vanemuise kontserdimajas tuleb esiettekandele Pärt Uusbergi suurvorm segakoorile ja sümfooniaorkestrile «… ja tuulelaeval valgusest on aerud …». Ligi 40 minutit muusikat kätkeb endas Kristian Jaak Petersoni ja Uku Masingu luulet.

Uusberg on varemgi loonud muusikalisi suurvorme, kuid koosseisu poolest väiksematele orkestritele. Nüüd esitusküpseks kujuneva teose partituurgi on võrreldes eelmistega tunduvalt mahukam, sest pille on palju ja koorilauljad peale nende.