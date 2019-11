Avarii ummistas Riia tänava ja bussijuht ajas poole sõidu pealt inimesed välja

Riia tänava ummiku tõttu pole bussid praegu graafikus. Tartu Postimees sai teate, et Maarjamõisast Kaubamaja juurde sõitnud liini number 1 juht palus tipptunnil täis bussist inimestel väljuda sõnadega, et bussijuht peab jõudma teisele liinile.

GoBusi teenindusjuht Sirle Prangel ütles, et bussijuht oli seda sunnitud tegema, et bussidel oleks võimalik graafikule järele jõuda. «Taga ootasid teised bussid, millele inimesed sai minna,» ütles Prangel ja lisas, et keset liini tuleb täna reisijaid veelgi välja saata, et bussid suudaks taastada õigeks ajaks peatustesse jõudmise.

Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa ütles, et parim variant on see, kui keerulised olukorrad lahendatakse sõitjale märkamatult, kuid möönis, et on olukordi, mis nõuavad teistsuguseid lahendusi. «Peaasi, et tehtaks viisakalt ja mitte klähvivalt,» lisas ta.